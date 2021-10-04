لايف

وزير المالية مهنئًا الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر : ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة‎‎

معيط: الرئيس السيسى نجح فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة فى زمن قياسى تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر،
منى عبدالباري 8:05 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 8:05 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدّم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله، عز وجل، أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيدٍ من الخير والرخاء والاستقرار، فى ظل قيادة سياسية حكيمة، تواصل العمل ليلًا ونهارًا للنهوض بمصرنا الغالية.

اقرأ أيضا  المالية: تشجيع القطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية فى مصر ‎‎

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية والفداء، وقدموا أرواحهم من أجل استعادة وطن العزة والكرامة.

وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة فى زمن قياسى تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر،

اقرأ أيضا  الداخلية: حملات أمنية مكثفة في محيط الكافتيريات والأكشاك

مستلهمًا من ذكرى بطولات أكتوبر المجيدة معانى العزيمة والإصرار والعمل فى بناء دولة قوية حديثة، وإطلاق الجمهورية الجديدة، التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.

وأضاف الوزير أن التوسع فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة بشبه جزيرة سيناء، خلال السنوات السبع الماضية يعكس إرادة سياسية حقيقية بأن تنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونموًّا وعمرانًا يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. انخفاض في درجات الحرارة واضطراب بالبحرين

دعاء محمود 7:00 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

وزارة الصحة: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميكنة إخطارات المواليد والوفيات

المرسي عزت 6:37 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

ضبط صاحب مطعم بتهمة التنمر على أحد العاملين لديه بأسيوط

أماني عوض 6:31 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

محافظ مطروح يتابع الاستعداد للمشاركة في معرض تراثنا للحرف اليدوية

معتز محمود 4:20 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

الإحصاء: 1.4% زيادة فى أعداد أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الدراسي 2019/2020

سمر السيد 3:55 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

«الجمال الأخضر».. مبادرة جديدة لرفع الوعي حول المتغيرات البيئية اليومية

ياسمين فواز 3:55 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21