وزير المالية مهنئًا الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر : ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة‎‎

معيط: الرئيس السيسى نجح فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة فى زمن قياسى تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر،

تقدّم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله، عز وجل، أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيدٍ من الخير والرخاء والاستقرار، فى ظل قيادة سياسية حكيمة، تواصل العمل ليلًا ونهارًا للنهوض بمصرنا الغالية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية والفداء، وقدموا أرواحهم من أجل استعادة وطن العزة والكرامة.

وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة فى زمن قياسى تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر،

مستلهمًا من ذكرى بطولات أكتوبر المجيدة معانى العزيمة والإصرار والعمل فى بناء دولة قوية حديثة، وإطلاق الجمهورية الجديدة، التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.

وأضاف الوزير أن التوسع فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة بشبه جزيرة سيناء، خلال السنوات السبع الماضية يعكس إرادة سياسية حقيقية بأن تنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونموًّا وعمرانًا يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء.