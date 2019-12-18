اقتصاد وأسواق

وزير المالية: منتدى شباب العالم منصة حضارية للحوار والإبداع

وزير المالية: القيادة السياسية ترجمت إيمانها بقدرات المرأة المصرية
منى عبدالباري 1:49 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19 1:49 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن منتدى شباب العالم الذي ينعقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد منصة حضارية للحوار والإبداع والسلام والتنمية، يشترك فيها كبار القيادات والمسئولين وصُناع القرار مع «قادة المستقبل» من الشباب بمختلف ثقافاتهم، ويتبادلون الرؤى والخبرات حول الموضوعات الأكثر اهتمامًا لدى الرأي العام العالمي.

وأوضح “معيط” في كلمته على هامش مشاركته بالنسخة الثالثة من المنتدى أن السيسي يحرص على المشاركة الفعالة في كل المنصات الحوارية التي يشهدها منتدى شباب العالم، الأمر الذي يُبهر قيادات المؤسسات الدولية، خاصة بعدما يُشاهدون توصيات مؤتمرات الشباب تتحول إلى تكليفات واضحة للحكومة المصرية، تُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وزير المالية: القيادة السياسية ترجمت إيمانها بقدرات المرأة المصرية

و قال الوزير، في تصريحاته بالمنتدى الذى اختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس السيسي، إن القيادة السياسية نجحت في ترجمة إيمانها بقدرات المرأة المصرية والشباب المصري الواعد في توليهم مناصب الوزراء والمحافظين ونوابهم.

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بقلم منى عبدالباري

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