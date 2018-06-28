وزير المالية: ملتزمون بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى القريب العاجل

مها أبوودنأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى القريب العاجل، حيث انتهت الوزارة باعتبارها مقرر اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج من جميع الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ الذي كان من المفترض أن يبدأ الشهر الحالي.وقال إن وزارة المالية تنسق حاليا



مها أبوودن

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى القريب العاجل، حيث انتهت الوزارة باعتبارها مقرر اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج من جميع الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ الذي كان من المفترض أن يبدأ الشهر الحالي.

وقال إن وزارة المالية تنسق حاليا مع جميع الوزارات المعنية بالبرنامج لاختيار أنسب توقيت لبدء الطرح خاصة أنه لم يتبقَ سوي أيام قليلة علي نهاية الشهر الحالي لا تكفي لتنفيذ خطط الطرح التي نأمل أن تكون دعامة قوية لنشاط سوق المال المصرية وتجذب أنظار المجتمع الاستثماري في الداخل والخارج لفرص الاستثمار التي يذخر بها الاقتصاد المصري.

وشدد الوزير علي عدم صحة ما نشر في المواقع الإخبارية من تقارير تتحدث عن أن عملية الطرح ليست فى القريب العاجل.

يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف طرح حصص من رؤوس أموال عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، من أجل توسيع قاعدة الملكية وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع لتمويل خطط الإصلاح والتطوير.