وزير المالية: معظم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر نفذها القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أهمية زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لخلق وظائف

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أهمية زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لخلق وظائف، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود لتحسين البنية التحتية والبيئة اللازمة التي تجذب القطاع الخاص للاستثمار.

وأضاف معيط خلال مشاركته في جلسة “تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية” – ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي ٢٠٢١ شراكات لتحقيق التنمية المستدامة”- أن أكبر مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان نفذها القطاع الخاص وكذلك نفذ معظم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة محليا .

وأكد وزير المالية أهمية الاستمرار بالدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص وتوفير الأموال لهم لإقامة المشروعات، قائلا: “مهمتنا إعداد المشروعات وتقديمها لهم، والآن هناك مشروع يتم التخطيط لإقامته في العاشر من رمضان وسيقوم القطاع الخاص بتمويله”.