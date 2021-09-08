استثمار

وزير المالية: معظم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر نفذها القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أهمية زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لخلق وظائف
سمر السيد 7:23 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 7:23 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أهمية زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لخلق وظائف، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود لتحسين  البنية التحتية والبيئة اللازمة التي تجذب القطاع الخاص للاستثمار.

وأضاف معيط خلال مشاركته في جلسة “تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية” – ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي ٢٠٢١ شراكات لتحقيق التنمية المستدامة”- أن أكبر مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان نفذها القطاع الخاص وكذلك نفذ معظم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة محليا .

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وأكد وزير المالية أهمية الاستمرار بالدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص وتوفير الأموال لهم لإقامة  المشروعات، قائلا: “مهمتنا إعداد المشروعات وتقديمها لهم، والآن هناك مشروع يتم التخطيط لإقامته في العاشر من رمضان وسيقوم القطاع الخاص بتمويله”.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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