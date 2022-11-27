وزير المالية: مصر في مرحلة متقدمة لطرح سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر نجحت في الوصول لمرحلة متقدمة لطرح سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار والتي تعد اول إصدار للسندات باليوان الصيني واستهداف أسواق جديدة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن المؤسسة تمثل منصة جديدة بين مجتمع الأعمال بين البلدين بهدف استكشاف فرص واعدة داخل البلدين.

ولفت وزير المالية إلى أن الاستثمارات الصينية متنوعة داخل مصر منها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، إضافة الي الصناعات الدوائية و الصناعات الثقيلة، مشيرا الي ان مصر تسعي الي تمكين التكنولوجيا المتطورة والاستفادة من التطور الصيني.

وتابع أن محفظة الاستيراد الصينية الي مصر بلغت 14.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مشيرا الي ان حجم الاستثمارات الصينية داخل المنطقة العربية بلغ 28.5 مليار دولار تستحوذ مص علي الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات.

وذكر أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين وصلت الي 385 مليون دولار، متوقعا نمو حجم الصادرات المصرية الي الصين.

