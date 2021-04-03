وزير المالية : مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول المالي

قال محمد معيط وزير المالية ، إن مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول المالي لعام 2020، وفقًا لتقرير صادر من مؤسسة رولاند بيرجر.

وأضاف في كلمته بمؤتمر الشباب والبنوك، أن وزارة المالية رصدت مبلغ 12 مليار جنيه لدعم التحول الرقمي، وأن الوزارة تمضي في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، وفق استراتيجية لتحقيق الشمول المالي.

وذكر وزير المالية، أن منظومة الإدارة الضريبية تسير نحو الرقمنة ومن المقرر تطبيق “الفاتورة الضريبية الإلكترونية المسبقة” من خلال نظام إلكتروني، تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير دون الاعتماد على المعاملات الورقية.