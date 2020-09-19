اقتصاد وأسواق

وزير المالية: مصر تدعم مقترح إنشاء كيان لسداد التزامات الدول المتأثرة بكورونا‎

خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة
منى عبدالباري 11:15 ص, السبت, 19 سبتمبر 20 11:15 ص, السبت, 19 سبتمبر 20

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تدعم وجود كيان مقترح فيرا سونج واى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لسداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلبًا بجائحة «كورونا»؛ حتى تتعافى.

وأشار معيط، فى لقائه مع الدكتورة فيرا سونج واى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية فى التعامل مع أزمة «كورونا».

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حيث استعرضت سونج مقترحًا بإنشاء كيان ذات طبيعة خاصة تحت مظلة الأمم المتحدة تدعمه الدول الكبرى، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لمساندة البلدان المتضررة من أزمة «كورونا»، بحيث يتولى هذا الكيان ضمان أو سداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلبًا بالجائحة لحين تعافى اقتصاداتها.

وأكد وزير المالية دعم مصر المقترحات المرتبطة بمساندة دول مجموعة العشرين والدول الكبرى للدول الأفريقية التى تأثرت اقتصاداتها بالتداعيات الحتمية لأزمة «كورونا» من خلال دراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة عليها، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إضافة إلى المانحين من الدول الصناعية الكبرى.

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وأشادت فيرا سونج واى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، بالتجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، التى مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل الجيد والمرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، وتخفيف حدتها وسرعة احتوائها بإجراءات استباقية، على النحو الذى حظى بتجديد ثقة المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى؛ ليصبح من أفضل الاقتصادات الناشئة بالعالم.

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وقالت: لولا الإصلاح الاقتصادى ما استطاعت مصر مجابهة آثار «كورونا»، مثَّمنة النتائج الاقتصادية التى حققتها مصر رغم تداعيات «الجائحة» على الاقتصاد العالمى والمصرى.

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بقلم منى عبدالباري

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