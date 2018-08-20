وزير المالية: مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم

كتبت مها أبوودنأعلنت، وزارة المالية، اليوم، عن تنفيذ عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم من خلال عدد من المراحل، تشمل إنشاء ألف مدرسة متميزة، وتنتهى مراحل تلك الشراكة بإنشاء جامعة عين شمس بالعبور.أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ عدد من المشر

كتبت مها أبوودن

أعلنت، وزارة المالية، اليوم، عن تنفيذ عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم من خلال عدد من المراحل، تشمل إنشاء ألف مدرسة متميزة، وتنتهى مراحل تلك الشراكة بإنشاء جامعة عين شمس بالعبور.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، والتي تزيد استثماراتها المتوقعة عن 5 مليارات جنيه في قطاعي النقل والتعليم، مشيرا إلى أن تنسيق كامل بين وزارة المالية ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي لسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية نظرا لما تضيفه تلك المشروعات من قدرات جديدة للاقتصاد المصري إلى جانب دعم خطط الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية.

وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن تطورات مشروع المبنى التعليمي الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس والمقرر إقامته بالمنطقة الاستثمارية المخصصة للجامعة بمدينة العبور على مساحة 13,300 ألف متر مربع يستهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والباحثين، إلى جانب تحسين الخدمات والأنشطة التعليمية التي تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس، وهو ما يسهم في دعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رفع مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي، وتحسين الظروف البيئية التي ترتبط بجودة العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأشار إلى أن المبنى يوفر العديد من الأنشطة والأقسام التعليمية من أبرزها الحصول على الشهادات المهنية DBA – MBA، والدراسة باللغتين الإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب إنشاء مركز للبحوث، ووحدتين متخصصتين للحاسب الآلي والأزمات ومركز للتنمية البشرية مع إمكانية الدراسة بنظام التعليم المفتوح، وأيضًا الدراسة بالكلية طبقًا للاتفاقيات الدولية.

وقال إن مدة التعاقد على هذا المشروع تتراوح بين 12 و15 عاما، علمًا بأن الوحدة المركزية لشؤون المشاركة انتهت بالفعل من دراسات الجدوى للمشروع والتي ستعرض قريبًا على اللجنة العليا للمشاركة من أجل الموافقة على بدء خطوات التنفيذ تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين في الربع الرابع من العام الحالي 2018.