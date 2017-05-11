وزير المالية: ما تم إنجازه فى برنامج الإصلاح الاقتصادى مطمئن

الإعفاءات الضريبية فى قانون الاستثمار مقيدة وتهدف لتنمية المناطق الأبعد ما يقال عن حجم أموال الصناديق الخاصة غير صحيح ونسعى لتعديل أوجه إنفاقها هناك برامج حماية إجتماعية سيعلن عنها قريبا متابعات:أكد وزير المالية عمرو الجارحى، فى حوار على قناة دريم الفضائية، أن قرار تحرير سعر الصرف فى نوفم



الإعفاءات الضريبية فى قانون الاستثمار مقيدة وتهدف لتنمية المناطق الأبعد

ما يقال عن حجم أموال الصناديق الخاصة غير صحيح ونسعى لتعديل أوجه إنفاقها

هناك برامج حماية إجتماعية سيعلن عنها قريبا

متابعات:

أكد وزير المالية عمرو الجارحى، فى حوار على قناة دريم الفضائية، أن قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، لم يكن قرارا اختياريا، وكان لابد منه، موضحا أنه لم يكن يدخل أى دولارات للقطاع المصرفى فى أكتوبر بسبب الفارق الكبير فى سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية.

وأضاف أن إجمالى الصادرات المصرية 18 مليار دولار فقط سنويا، وهو رقم ضئيل للغاية، وتحرير سعر الصرف قرار كان لابد منه لمواجهة الأزمة .

وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية فى قانون الاستثمار الجديد مقيدة، والهدف منها هو تشجيع المستثمرين للذهاب للمناطق الأبعد، ومقيدة بفترة زمنية وبحد أقصى 80 % من رأس المال، وقال إن استراتيجية الوزارة تقوم على توسيع القاعدة الضريبية وهذا أفضل من فرض ضرائب تصاعدية، لافتا إلى أن حجم المرونة المتاحة فيما يخص الإنفاق العام على الصحة والتعليم وخلافه، ضئيل للغاية، وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتقليل الإنفاق الحكومى وزيادة الإيرادات، مؤكدا أن ما تم إنجازه حتى الأن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى مطمئن، إذ ارتفعت الإيرادات مقارنة بالمصروفات كنسبة مئوية، وقال إن فاتورة الدين تضاعفت فى 2017\2018، موضحا أنه فى نهاية 2010 كان الدين الداخلى تريليون جنيه، والأن تجاوز ما يقرب من 3.4 تريليون جنيه، بما يوازى نسبة 103 % تقريبا من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى أن سبب زيادة الدين هو عدم نمو الاقتصاد منذ 2011 بشكل يناسب معدل الزيادة السكانية، ونسعى للسيطرة على الدين والعجز، مع تحقيق برامج الحماية الاجتماعية، بما يسمح بالتخفيف على المواطنين قدر الإمكان.

وأوضح أن الوزارة تدرس الخصم الضريبى على أصحاب الدخول المنخفضة، وهناك برامج حماية إجتماعية أخرى سيعلن عنها قريبا، مشيرا إلى أن الإنفاق على برامج الحماية دون نسبة نمو كبيرة مع الزيادة السكانية الحالية تحدى كبير فى الوقت الحالى، وقال إن المشروعات القومية ساعدت فى نمو الاقتصاد فى حدود الـ 4% خلال العاميين الماضيين، وخلقت فرص عمل كبيرة، ولم تكن عبء على الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن ما يقال عن حجم الأموال فى الصناديق الخاصة غير صحيح، وما بها لا يتعدى الـ 33 مليار جنيه، وهذه الصناديق تنفق على عماله فى بعض الجهات، وتحقق إيرادات، ووجودها مهم، وهناك رقابة قبل الصرف وبعد الصرف من جميع الجهات الرقابية، ولوائح تحكم عملها، وهو منظومة ليست كفء 100% ونسعى لتعديلها.