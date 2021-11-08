استثمار

وزير المالية لمجتمع الأعمال : أعدكم بحل مشاكل التسجيل المسبق قبل نهاية 30 يونيو المقبل

كشف معيط عن عقد اجتماع غدا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمناقشة تطورات منظومة التسجيل المسبق
أحمد عاشور 9:55 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 9:55 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية مجتمع الأعمال بحل كافة المشاكل التي تواجههم في التعامل مع منظومة الإفراج المسبق للشحنات ACI قبل 30 يونيو المقبل.


جاء ذلك خلال كلمته أثناء عشاء العمل الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور على عيسى رئيس الجمعية وعدد واسع من رجال الأعمال.


وقال معيط لمجمتع الأعمال “أنا بعتذر لكم على اللخبطة ولكن كل نظام جديد بيكون له مشاكله وعيوبه ولكن هدفنا الرئيسي هو معرفة مصادر السلع التي تأتي لمصر ومنع ما هو مجهول المصدر”.

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وأضاف وزير المالية أنه يوجد ما يقرب من 54 ألف مصدر أجنبي “شغالين على منظومة الإفراج المسبق وشهدت الفترة الماضية حل العديد من المشاكل من بينها رسوم الـ400 دولار”.


وطلب معيط من مجتمع الأعمال إجراء مسح للمشاكل التي تواجههم في حل مشاكل التسجيل المسبق التي تستهدف المصلحة العامة للدولة .

وكشف معيط عن عقد اجتماع غدا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمناقشة تطورات منظومة التسجيل المسبق وسيتم عرض تعليقات مجتمع الأعمال خلال الاجتماع.

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وخلال الكلمة استعرض الوزير أبرز المستهدفات الكلية للاقتصاد المصري من بينها استهداف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.5% العام الجاري وخفض نسبة العجز الى 6.7%.

وفي 27 أكتوبر الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك دليل إجراءات لأول مرة للتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) وذلك لتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

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وأكدت مصادر بمصلحة الجمارك، لجريدة المال آنذاك أن الدليل يستهدف الرد على كثير من الاستفسارات التي ترد يوميا لمصلحة الجمارك ووزارة المالية بخصوص النظام الجديد والذي تم تطبيقه أول أكتوبر الجاري على الواردات فقط عبر الموانئ البحرية المصرية.

وأضافت المصادر أن المصلحة تلقت أكثر من 7 ألآف استفسار من السوق الملاحي والتجاري، سواء كان من التوكيلات الملاحية، أو مستخلصي الجمارك والمستوردين.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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