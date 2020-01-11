وزير المالية لقيادات الضرائب: إجراءات جديدة لضمان عدم انزلاق أحد إلى الفساد

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والقواعد التى تضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية بمصلحة الضرائب على النحو الذى يقف حائلاً دون انزلاق أحد إلى دائرة الفساد؛ بما يسهم فى تحصيل حق الدولة ومكافحة التهرب وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وشدد معيط على أن القانون يقف بالمرصاد لكل من يقرر أن يخلع رداء الشرف والنزاهة والأمانة ويتخلى عن واجبه الوطنى والوظيفي.

مصلحة الضراب صدرت الكوادر الضريبية للمنطقة

وتابع في بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت: بعض التصرفات الفردية غير المقبولة لايجب أن تهز ثقة جموع العاملين الشرفاء فى أنفسهم طالما استمروا فى أداء مهامهم على أكمل وجه بمنتهى الإخلاص والأمانة، بل ينبغى أن تكون حافزًا قويًا لاستكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمى لمنظومة الإدارة الضريبية.

وأوضح معيط أن مصلحة الضرائب استطاعت بعراقتها وكفاءة العاملين بها أن تُصَّدر الكوادر الضريبية للمنطقة بأسرها.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير المالية مع قيادات مصلحة الضرائب الأيام الماضية عقب إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة، وتردد أنباء حول القبض على مستشار وزير المالية لشؤون المنازعات الضريبية.