وزير المالية لـ المال: تحالف من ٥ بنوك يفوز بإدارة الطرح الدولارى

كتبت مها أبوودنكشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن أن تحالف يضم ٥ بنوك فاز بمناقصة إدارة الطرح الدولارى المزمع إجراؤه فى يناير المقبل .وضم التحالف كل من اتش اس بى سى، و مورجان ستانلى، و سيتى بنك ،و جى بى مورجان، وأبو ظبى الوطنى .وتعزم الحكومة طرح سندات دولارية الشهر المقبل بقيمة تترا

كتبت مها أبوودن







كشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن أن تحالف يضم ٥ بنوك فاز بمناقصة إدارة الطرح الدولارى المزمع إجراؤه فى يناير المقبل .





وضم التحالف كل من اتش اس بى سى، و مورجان ستانلى، و سيتى بنك ،و جى بى مورجان، وأبو ظبى الوطنى .





وتعزم الحكومة طرح سندات دولارية الشهر المقبل بقيمة تتراوح بين ٣ الى ٤ مليارات دولار .





وكشف الجارحى أمس لـ(المال) عن أن الإعلان عن التحالف الفائز بإدارة طرح سندات دولارية تتراوح قيمتها بين ٣ و٤ مليارات دولار فى الأسواق الدولية، سيتم اليوم .





وكانت وزارة المالية قد بدأت عمليات تقييم العروض المقدمة من ٢٢ بنك اقليمى ودولى ، أمس لاختيار تحالف يضم بين ٤ الى ٥ بنوك ستقوم بادارة طرح السندات الدولارية الشهر المقبل فى الأسواق الدولية .





وكان الجارحى كشف لـ”المال” الاثنين الماضى عن إن 22 بنكا دوليا وإقليميا تقدمت بعروضها لإدارة السندات الدولارية المزمع طرحها الشهر المقبل، فى أسواق المال العالمية بقيمة 3 – 4 مليارات دولار.







وكانت الحكومة قد اقترضت 7 مليارات دولارات خلال العام المالى السابق، عبر إصدارين أولهما : فى يناير بقيمة 4 مليارات دولار وثانيهما : فى مايو بقيمة 3 مليارات دولار، لآجال 5 و10 و30 عاما.



