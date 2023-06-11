وزير المالية: لا توجد بنود في الموازنة العامة لمخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا توجد بنود في الموازنة العامة للدولة لمخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

توضيح الوزير، جاء ردًا على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، قائلا: “هل بالفعل هناك مخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي في الموازنة العامة للدولة لأنها نقطة لفتت انتباهي؟”.

وقال وزير المالية: “لم نخصص أي بنود في الموازنة العامة للدولة”، مضيفًا: “نحن طالبنا بفرض ضريبة على المقرمشات والشيبسي، إلا أن مجلس النواب رفضها”.

يشار إلى أن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، شن هجوما حادا على الحكومة، منتقدا تخصيص بنود للشيبسي والمقرمشات في الموازنة.

وطالب بتخفيضها بنسبة 50% من المقرمشات بالجهاز الإدارى للدولة بقيمة 70 مليون جنيه والبطاطس الشيبسي بقيمة 907 ملايين جنيه.