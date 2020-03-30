وزير المالية : كل مستحق للترقية سيحصل عليها أول يوليو

أكد على المحافظة على بند الحماية الاجتماعية ودعم رغيف العيش ودعم السلع التموينية وتم وضع 85 مليار جنيه لها.

أكد وزير المالية محمد معيط، أن كل مستحق للترقية سيحصل عليها أول يوليو، مؤكدا أن أولويات القيادة السياسية هو تحسين معيشة الناس.

وزير المالية : أولوياتنا هو ترجمة ما وعدنا الناس بيه

وقال وزير المالية في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “أولوياتنا هو ترجمة ما وعدنا الناس بيه والرئيس عبد الفتاح السيسي قالنا إننا نشتغل على تحسين معيشة الناس من خلال تحسين الأجور وزيادة المعاشات”.

واستدرك: “هناك مشكلة متراكمة من سنة 2006 الخاصة بالـ 5 علاوات وما إلى ذلك والرئيس أعطى توجيها لبحث هذه المشكلة لغاية ما تم العرض والتوجيه بحسم هذا الموضوع وتتحمل الخزانة العامة للدولة 35 مليار جنيه السنة دي وبعد كده والتكلفة كل سنة حوالين 8 مليارات جنيه ويتم التسوية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة ويطلع قانون بكدة علشان ننهي هذا الملف”.

وقال إن الرئيس وجه أمس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر للمهن الطبية وكذلك ضم أساتذة الجامعات لهذا البدل.

وأضاف: “كمان كل سنة بندي العلاوة الدورية لأصحاب الكادرات اللي منهم برضو المهن الطبية وبتبقى 10% من الأساسي .. السنة دي الريس قال خليها 12%”.

وتابع: “أي واحد مستوي الترقيات لغاية 30 يونيو هيتم ترقيته في أول يوليو وعملنا حسابنا بزيادة 1.5 مليار جنيه مخصصة للترقيات، وباب الأجور هيبقى 335 مليار جنيه بزيادة 11% تقريبا”.

معيط : ما حدث لمخصصات الصحة من زيادة هو الأكبر في تاريخها

وأكد أن هذه أكبر زيادة في تاريخ مخصصات الصحة ولم يحدث ذلك من قبل، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم لهم أولوية.

وقال وزير المالية: “موازنة الدولة ما هي إلا إنك بتشوف أولويات إيه وصحيح إحنا أولوياتنا الصحة والتعليم وهي أولوية مطلقة لإقامة أي دولة، بس أنا برضو عندي حاجات تانية حتمية لازم أحافظ عليها، ولما تقولي زود مرتبات ده طلب للشعب لازم نحققه، ولما تقولي قلل ضريبة كسب العمل على الناس ولما تقولي زود المعاشات وإحنا حاطين 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات”.

وأكد على المحافظة على بند الحماية الاجتماعية ودعم رغيف العيش ودعم السلع التموينية وتم وضع 85 مليار جنيه لها.