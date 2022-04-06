لايف

وزير المالية : كل التقدير لدور البنك الدولى فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل

وزير المالية يتلقى مديرة قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.
رجب عزالدين 6:25 م, الأربعاء, 6 أبريل 22 6:25 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى د. محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة ريكا مينون مديرة قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

وأكد وزير المالية حرص الدولة المصرية على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

وقال الوزير إن هذه المنظومة ستساهم في تحقيق حلم كل المصريين برعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة على مستوى الجمهورية، خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على النحو الذي يساعد في نقل العبء المالي للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

اقرأ أيضا  وزير المالية يلتقى نظيره الإماراتى على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي

وعبر الوزير عن التزم الحكومة المصرية بتوفير كل مقومات النجاح لنظام التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

وزير المالية : نتبنى نقل الخبرات فى مجال الصحة مع شراكئنا الدوليين

وأعرب معيط عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة، لافتًا إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية نقل الخبرات والدعم الفني في شراكاتها مع المؤسسات الدولية، وفقا لبيان حصلت المال على نسخة منه.

اقرأ أيضا  «قُتل لخلافات مع والده على قطعة أرض».. حل لغز اختفاء شاب بوادي النطرون

من جانبها قالت د.ريكا مينون مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إنها شهدت تقدمًا ملحوظًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل خاصة في محافظة الأقصر، موضحة أن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن كفاءة المرافق الصحية وجودة الخدمات الطبية بمختلف المحافظات على حد سواء.

وأكدت ريكا، استعداد البنك الدولي لتقديم كل أوجه الدعم للإسهام في النهوض بالقطاع الصحي في مصر من خلال التأمين الصحي الشامل؛ بما يستهدفه من توفير رعاية صحية شاملة على نحو مستدام.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الاثنين 4-4-2022 فى مصر

حضر اللقاء كل من: مارك أهيرن الخبير الاقتصادي القُطري، وإيرينا پوستولوڤسكا اقتصادي أول، والدكتور عمرو الشلقاني خبير أول بالنظم الصحية، وعمرو الشواربي اقتصادي، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

«الأرصاد» تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة وهل ستعود الأجواء إلى البرودة مرة أخرى

دعاء محمود 6:25 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

الحكومة توافق على تعديلات باتفاقية منحة الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة التمويل

صفية حمدي 6:14 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

«مطابقة للمواصفات».. مصدر أمني يكشف نتائج تحليل عينات «الشيكولاته المخدرة»

أماني عوض 6:06 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

درجات الحرارة غدا.. شديد الحرارة نهارًا والعظمى على القاهرة 40

عصام عميرة 5:21 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

مجلس الوزراء يوافق على قرار بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة

صفية حمدي 4:48 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

القبض على مزور أختام شعار الجمهورية في القاهرة

أماني عوض 4:06 م, الأربعاء, 6 أبريل 22