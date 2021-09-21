تأميـــن

وزير المالية : قطاع التأمين يؤثر ويتأثر بسياسات الدولة وإنجازات المشروعات القومية

خلال فعاليات الملتقى السنوى الثالث للتأمين والمؤتمرات السابع والعشرون للاتحاد الأفرواسيوى للتأمين بمدينة شرم الشيخ
ماهر أبو الفضل 9:35 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 9:35 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن قطاع التأمين يؤثر ويتأثر بسياسات الدولة، وما يتم إنجازة من مشروعات على المستوى القومى، والتى تحتاج بدورها إلى تغطيات تأمينية.

جاء ذلك خلال افتتاح دكتور محمد معيط، وزير المالية، ودكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، فعاليات الملتقى السنوى الثالث للتأمين والمؤتمرات السابع والعشرون للاتحاد الأفرواسيوى للتأمين بمدينة شرم الشيخ، وبحضور ألف مشارك من مختلف دول العالم، ويستمر فى الفترة من ١٩ وحتى ٢٢ من الشهر الجاري، ويأتى المؤتمر بهدف التنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمى والعالمى للارتقاء بصناعة للتأمين، وأكد وزير المالية أن المؤتمر يناقش دور الاستجابة الرقابى فى تعزيز صناعة التأمين وآليات التحول الرقمى فى صياغة مستقبل صناعة التأمين.

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استثمارات مشروع حياة كريمة

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتم من خلاله ضخ استثمارات ضخمة، حيث من المتوقع ضخ من 700 إلى 800 مليار جنبه أى 50 مليار دولار فى الفترة من 3 إلى 5 سنوات.

وأكد أن هذا الأمر سيؤدى إلى توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة وتشغيل المصانع، ومن ثم دعم الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معدلات النمو وخفض نسب التضخم.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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