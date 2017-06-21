وزير المالية: قرارات الحماية الاجتماعية تتكلف 75 مليار جنيه

مها أبوودن: تضمنت موازنة العام الجديد 2017/2018، التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، مخصصات بنحو 75 مليار جنيه لتمويل حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، لتخفيف أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي علي الأسر المصرية.وكشف عمرو الجارحي، وزير المالي

مها أبوودن:

تضمنت موازنة العام الجديد 2017/2018، التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، مخصصات بنحو 75 مليار جنيه لتمويل حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، لتخفيف أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي علي الأسر المصرية.

وكشف عمرو الجارحي، وزير المالية، أن التكلفة المالية لتلك الحزمة تبلغ نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن حجم موازنة العامة المالي 2017/2018، المعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وقال إن الحزمة يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين، وتشمل كما أعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها إلي 50 جنيها، وهي الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا على المواطنين، وهو ما يرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه، مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017

وأضاف أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه، ما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

وأشار إلي أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا، تبلغ تكلفته أكثر من 2 مليار جنيه سنويا، ما سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة إلي نحو 8.3 مليار جنيه، بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي البالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه، وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس، قال الجارحي أن القرار يتكلف نحو 7-8 مليار جنيه، في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، وسيعزز ذلك من صافي دخل الأسرة المصرية، إلى جانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.

وأكد أن الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/2018، عند مستوي 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي، رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نأمل في تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري، وهو ما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.