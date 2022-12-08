وزير المالية في «يورومني»: الوضع الحالي للجنيه مؤقت

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال جلسات مؤتمر اليورومني إن الوضع الحالي للجنيه المصري مؤقت، ونحن نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس بمقدار 1.5 مليار دولار لتصل من 5.5 مليار دولار إلى 7 مليار دولار.

وأضاف أن مصر حققت 600 مليون دولار من صادرات الغاز الطبيعي، ونأمل أن يصل إلى مليار دولار العام القادم. ونحن بحاجة كذلك لتوطين الصناعة للتحكم في سعر الصرف.

وأشار إلى أن مصر العديد من الإجراءات لرفع المعاناة عن المصريين من خلال دعم الأسر عن طريق العديد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة تكافل وكرامة، وهي المبادرة التي ضمت مليون أسرة إضافية لها خلال هذا العام.

وأوضح أن الحكومة قامت بزيادة المعاشات بمعدل 300 جنيه في الشهر مع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.