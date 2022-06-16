وزير المالية: فاتورة الاستيراد الشهرية بلغت 8 مليارات دولار

قال دكتور محمد معيط وزير المالية، إن توافر السلع خلال الفترة الماضية وكذلك الوقود جاء من خلال فاتورة استيراد شهرية بلغت نحو 8 مليارات دولار، والعمل علي توفير جميع السلع رغم الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى اقتصادي، والذي يعقد تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، أن التضخم في مصر مستورد من الخارج بشكل رئيسي، مبينا أن توافر السلع في ظل غلائها أفضل من عدم وجودها بينما تعمل الدولة على الحد من الطلب لعبور الأزمة.

وأضاف محمد معيط أنه في ظل الأزمات العالمية وتراجع السياحة فقدنا أحد أهم مصادر الدولار، مبينا أنه وفي ظل تآكل الأرض الزراعية أصبحنا نستورد كل شيء.

وعن آراء تتبنى أن الأزمات الحالية ناتجة عن أخطاء سياسات مالية، قال معيط إنه ورغم الأزمات العالمية استطاعت مصر تحقيق نمو خلال عامي أزمة كورونا.