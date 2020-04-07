وزير المالية عن منحة العمالة غير المنتظمة :«الفلوس جاهزة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في مداخلة مع برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة إن أموال منحة العمالة غير المنتظمة جاهزة. وقال وزير المالية : "باالنسبة لقرار دعم المصدرين ، اللي هو 30% بحد أدنى 5 ملايين، فنحن بالفعل…

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في مداخلة مع برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة إن أموال منحة العمالة غير المنتظمة جاهزة.

وقال وزير المالية : “باالنسبة لقرار دعم المصدرين ، اللي هو 30% بحد أدنى 5 ملايين، فنحن بالفعل طلعنا الخطابات النهاردة وقولنا الناس تصرف فورا حتى بدون شهادة ضريبية وقولنا المهم توفير السيولة”.

وأضاف: “هناك قرار من مجلس الوزراء هيصدر إن شاء الله بكل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي على يوم الخميس إن شاء الله”.

وتابع: “بالنسبة للـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة إن شاء الله الناس هتبدأ تقبض الفلوس والأموال جاهزة للصرف”.

وأضاف: “بالنسبة لوزارة الطيران إحنا جاهزين لتوفير القرض المعبري اللي وجه الرئيس إليه بالإضافة لأمور أخرى للتخفيف من الأعباء عن كاهل قطاع الطيران وإن شاء فيما يخص كل توجيهات الرئيس وانعكاسها على إجراءات هتكون خرجت على يوم الخميس إن شاء الله”.

