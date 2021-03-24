اقتصاد وأسواق

وزير المالية عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين: معنديش إجابة (فيديو)

ردا على سؤال الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر
محمد مجدي 12:39 ص, الخميس, 25 مارس 21 12:39 ص, الخميس, 25 مارس 21

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ردا على سؤال الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر بشأن زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين : معنديش إجابة على السؤال ده .

يشار إلى أن ضياء رشوان نقيبا الصحفيين قال في تصريحات سابقة أنه سيتم زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين وذلك بعد مناقشته مع عدة أطراف في الحكومة .

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وأوضح رشوان ،أن معاشات الصحفيين تبلغ 42 مليون جنيه دعمًا من الدولة، منهم 37 مليونًا دعم مباشر من الحكومة، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين تحصل على 125 مليون جنيه كدعم من الدولة.

يشار إلى أن آخر زيادة وافقت عليها الحكومة للصحفيين أدت إلي رفع قيمة بدل التكنولوجيا والتدريب إلى 2100 جنيها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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