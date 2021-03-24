اقتصاد وأسواق

وزير المالية عن الموجة الثالثة من كورونا: عاملين حسابنا أننا نكمل والحياة لازم تستمر (فيديو)

قال إن الوضع العالمي صعب، وربنا يقدرنا نتعامل مع الجائحة على قدر الإمكان
محمد مجدي 12:50 ص, الخميس, 25 مارس 21 12:50 ص, الخميس, 25 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن مصر تعاملت مع الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا ، وجاهزة للتعامل مع الموجة الثالثة.

وقال: “لو لا قدر الله حدثت الموجة الثالثة، سوف نتعامل معها، والحياة لازم تستمر، ومصالح الناس لازم تستمر، لأن الأسر المصرية لديها التزامات، وإحنا عاملين حسابنا إننا نكمل ونستمر وإن شاء الله المصانع تفضل شغالة، وأي قطاع يتضرر نحاول تقديم المساعدة” .

وأضاف وزير المالبية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر ، أنه متوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة من 7.8٪ إلي 6.6٪ ، مع ارتفاع الفائض الأولي من 60 مليار جنيه إلي 105 مليار جنيه .

اقرأ أيضا  «ستونز ديستريكت»: الانتهاء من المنطقة التجارية بالشرقية خلال 18 شهرًا

واضاف معيط أن الحكومة وافقت على مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة 2021/2022 ، وهي زيادة المعاشات والمرتبات 70 مليار جنيه و دعم صناديق المعاشات 180 مليار جنيه و باب الأجور 361 مليار جنيه و باب الدعم 334 مليار جنيه .

وقال معيط ، إن كل دول العالم بتصرف على النوتة، وديونها تصل إلى أرقام فلكية، والوضع العالمي صعب، وربنا يقدرنا نتعامل مع الجائحة على قدر الإمكان ، مشددا على أن هناك زيادة في الإنفاق في كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الطبي الذي يتحمل ضغطا شديدا للتعامل مع الجائحة وآثارها، وفي حاجة شديدة للوقوف معه .

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 22-3-2021.. وارتفاع عيار 21 نهاية التعاملات

واكد معيط ، أن وزارة المالية تقف إلى جوار القطاع الطبي ، ولكن باقي القطاعات أيضا تعمل، مثل قطاع النقل الذي يعمل في العديد مثل المشروعات مثل المونوريل، والخطوط الجديدة للمترو، إضافة إلى شبكات الطرق والكباري والأنفاق، وهناك مشروعات أخرى مثل عمليات تبطين الترع، والإسكان، وتوصيل الغاز للمنازل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير المالية عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين: معنديش إجابة (فيديو)

محمد مجدي 12:39 ص, الخميس, 25 مارس 21

رئيس الهيئة: الحكومة تسدد 53 تريليون جنيه إلى التأمينات الاجتماعية على مدار 50 عاما (فيديو)

محمد مجدي 12:14 ص, الخميس, 25 مارس 21

«مرسول مصر» تحقق 400% نموًّا بحجم الإيرادات خلال 2020

خالد الأسمر 10:11 م, الأربعاء, 24 مارس 21

وزيرة الصحة و«وادي النيل» تبحثان التعاون في تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف

المرسي عزت 9:43 م, الأربعاء, 24 مارس 21

كي تشعر بالسعادة .. 41.4 ألف جنيه الدخل الأنسب شهريا في مصر (فيديو)

شريف عيسى 8:38 م, الأربعاء, 24 مارس 21

أسعار الذهب في مصر اليوم 24-3-2021 واستقرار عيار 21 بنهاية التعاملات

عمر سالم 6:31 م, الأربعاء, 24 مارس 21