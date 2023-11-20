وزير المالية: عدد الممولين على ضريبة القيمة المضافة ارتفع إلى 750 ألفًا

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه منذ عام 2007 أدرك الجميع أهمية وجود تكامل بين البنك المركزي ووزارة المالية.

وأضاف في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر pafix، أن إدارة المالية العامة للدولة سابقا كان لديها أكثر من 60 ألف حساب لجهات كثيرة في الدولة، ومن أجل توفير التعزيز المالي، كانت الدولة تحتاج لشهور طويل، متابعا أنه حاليا بعد عملية التحول الرقمي أصبح يحدث ذلك في الحال.

وأشار إلى أن الأرقام المستهدفة عادة ما تنجح المالية في تحقيقها في كل إقفال مالي في 30 يونيو من كل عام، لأن هناك متابعة لحظة باللحظة ورقابة وهذا تطور كبير فقد أصبح لدينا حساب واحد للدولة، موضحا أن إلغاء الشيكات الورقية كان مهمًا للغاية فقد أصبحت امور الدفع تتم إلكترونيا.

وأكد أن إدارة المالية العامة بالنظم الرقمية كان أمر مهم للغاية، حيث كان هناك تحديات في البداية أهمها ثقافة التعامل وتغيير أدوات العمل والتشريعات، مشيرا إلى أن الضرائب كانت تمثل تحديًا ومازالت.

وكشف أنه عندما تولى منصبه كوزير للمالية كان عدد الممولين في القيمة المضافة 192 ألفا في 2016، ولكن التغير الذي طرأ ادى إلى زيادة الرقم إلى 750 ألف ممول حاليا.

ولفت إلى أن عدد الفاتورة الإلكترونية ارتفع حاليا إلى 43 مليون فاتورة شهريا مقابل 42 ألفًا سابقا.