وزير المالية: عجز الميزانية يسجل 448.8 مليار جنيه العام المالي الماضي‎‎

سجل عجز الميزانية المصرية 6.1% من الناتج المحلي العام المالي الماضي، بقيمة 448.8 مليار جنيه.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن بند المصروفات زاد العام المالي الماضي بنسبة 14.8% وهي مرتفعة، وذلك نتيجة تعجيل زيادات المعاشات التي حدثت أبريل الماضي بدلا من يوليو، وحزمة تكافل وكرامة، ومصروفات أخرى للتعامل مع الموجة التضخمية وزيادات الأسعار، ما تسبب في خلق أعباء إضافية على الموازنة.



ولفت إلى أن المعدل الآمن لزيادة المصروفات يكون عادة 12%.



جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمقر وزارة المالية اليوم لاستعراض المؤشرات النهائية للعام المالي المنتهي 2021_2022.