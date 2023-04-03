وزير المالية: عجز الموازنة الروسي تجاوز 4 تريليونات روبل

وصل عجز الموازنة إلى أكثر من 4 تريليونات روبل بنهاية مارس الماضي، حيث تلقت الموازنة الحكومية إيرادات إضافية بقيمة 2.5 تريليون روبل (32.2 مليار دولار)، حسبما ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف.

وقال سيليانوف، حسبما نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء: «في اليوم السابق فقط، تلقَّت وزارة المالية 2.5 تريليون روبل إضافية».

وأضاف خلال برنامج «موسكو الكرملين بوتين» على قناة «روسيا 1» التليفزيونية: «نعم، نرى أن هناك تراجعاً طفيفاً في إيرادات النفط والغاز؛ لأن عوامل الأسعار بالنسبة إلى مصادر الطاقة تختلف إلى حد ما عما هو متضمن في الميزانية»، مؤكداً أن روسيا ستفي بكل الالتزامات.

كان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد ذكر، في مارس الماضي، أن عجز الميزانية الروسية بلغ 3.3 تريليونات روبل (42.5 مليار دولار)