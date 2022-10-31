وزير المالية: طروحات جديدة فى البورصة قريباً

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ«المال» إنه جار العمل على تنفيذ طروحات حكومية جديدة فى البورصة المصرية قريبًا، بدعم من المكاسب الناتجة عن قرار البنك المركزى باعتماد سعر صرف مرن للجنيه.

وأعلن البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وفقا لقوى العرض والطلب، وسرعان ما احتفلت البورصة بالقرار إذ أغلقت تعاملات جلسة الخميس على صعود صاروخى قارب %5 للمؤشر الرئيسى «EGX30» مما عزز إجمالى المكاسب الأسبوعية لتبلغ %7.7 كما حقق رأس المال السوقى مكاسب 35 مليار جنيه دفعة واحدة، واتجه الأجانب للشراء بنحو 14 مليونا عقب فترة طويلة من البيع.

ورفض «معيط» الإفصاح عن القطاعات المستهدفة، وعدد الشركات المتوقع طرحها فى المرحلة المقبلة.

وقال وزير المالية – فى تصريحات سابقة – إن تحديد موعد استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة مرهون بتحسن الأسواق فى ظل الأزمات والتحديات العالمية الحالية.

كانت الحكومة أعلنت منذ نحو 4 سنوات عن برنامج لطرح حصص فى 23 من شركاتها بالبورصة بين اكتتابات أولية، وزيادات رءوس أموال لكيانات مدرجة فعليا، إلا أن أوضاع السوق غير المواتية حالت دون ذلك، إذ لم تستقبل سوى شركة «إى فاينانس» كطرح أولى، وبيع حصص إضافية من الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) وأبوقير للأسمدة. وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها فى البورصة منها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة بحسب تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد مؤخرا.