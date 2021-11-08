وزير المالية: طرح شركة حكومية في البورصة كل شهر.. والقطاع الخاص سيمثل نصف الاقتصاد

أوضح أن لحكومة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 50% خلال ثلاث سنوات.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه من المقرر أن يشهد كل شهر طرح شركة حكومية بداية من الشهر الجاري بعد النجاح الكبير الذى حققه طرح اى فاينانس في البورصة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معيط على هامش عشاء العمل الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين منذ قليل.

وقال إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 50% خلال ثلاث سنوات بدلا من 30% و70% للقطاع العام في الوقت الحالي.



وأضاف الوزير أن الوصول إلى تلك المستهدفات يتم من خلال عدة محاور من بينها طرح شركات حكومية في البورصة لنقل جزء من ملكيتها للقطاع الخاص.

وتابع: “من المقرر أن يشهد كل شهر طرح شركة بداية من الشهر الجاري بعد النجاح الكبير الذى حققه طرح اى فاينانس في البورصة”.



وقال الوزير إنه تم تحديد واضح لمجموعة من القطاعات ستكون مسؤولة مسؤولية مباشرة من القطاع الخاص.

وفي 21 أكتوبر الماضي، ارتفع سهم اي فاينانس المالية القابضة للاستثمارات المالية بأكثر من 40 % خلال دقائق من بدء تداولاته بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وآنذاك تمت تغطية أسهم الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحوالي 61 مرة، وبلغ إجمالي عدد الطلبات 1.6 مليار سهم، وهي أكبر معدل تغطية في تاريخ البورصة المصرية كشركة حكومية.

يذكر أن الطرح العام لأسهم شركة إى فاينانس بدأ اعتباراً من 10 أكتوبر الماضي وحتى نهاية 17 من الشهر نفسه، بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، وبلغ حجم شريحة الطرح العام نحو 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 1.61% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة.