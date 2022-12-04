وزير المالية: طرح سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار مارس 2023.. ودراسة أفكار تمويلية جديدة

توقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، الانتهاء من طرح سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية مارس 2023، والتي تعد أول إصدار للسندات باليوان الصيني، ضمن مخطط تنويع مصادر التمويل والاتجاة نحو الأسواق الآسوية واستهداف أسواق مختلفة ودراسة افكار تمويلية جديدة.

وأضاف وزير المالية ، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts”، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، اليوم الأحد، أن مصر نجحت في خلق مصادر تمويل متعددة، والتحول من الاعتمادات التمويلية من الأسواق الأوروبية وأمريكا إلى آسيا واليابان ونجاح طرح سندات ساموراي للين الياباني بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح وزير المالية، أنه من المستهدف طرح سندات ساموراي خضراء وباندا خضراء، كأفكار جديدة ظهرت خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، بهدف تحقيق أهداف تنموية مثل مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

كما تأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة، وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى»، اليوم وغدًا، بمشاركة 44 متحدثًا في الجلسات والكلمات الافتتاحية.