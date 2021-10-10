اقتصاد وأسواق

وزير المالية: ضبط 2800 حالة تهرب ضريبي بقيمة 1.25 مليار جنيه وتحصيل 3.75 مليار من المتهربين (فيديو)

أكد أنه تم تسديد جميع ما تم سبق من ضرائب .
محمد مجدي 11:30 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 11:30 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك البعض لا يدفع الضرائب ولا يقدم إقرار ضريبي و لكن الفواتير تثبت ذلك حيث تم ضبط نحو 2800 حالة تهرب ضريبي بقيمة 1.25 مليار جنيه تم ضبطهم من خلال السيستم .

وقال معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد : “لما نزلنا جبنا منهم جبنا 4 الا ربع مليار جنيه وده بعد الفحص.

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وأكد أنه تم تسديد جميع ما تم سبق من ضرائب .

وأضاف وزير المالية : “أنا بوعد مصر أنه على 30 يونيو 2022 أنا اللي هقولك إنت عملت ايه أنا شايفك و بيعت ايه وأنت مش محتاج تكذب عليا و كله بالدليل والإثبات”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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