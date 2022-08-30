وزير المالية : صندوق النقد يدعم الحماية الاجتماعية

نفى وزير المالية الدكتور محمد معيط ما يتردد على مطالب لصندوق النقد الدولي تتلخص في إلغاء دعم رغيف الخبز، وإلغاء مبادرات التمويل بفوائد مخفضة لبعض القطاعات، مشيرًا إلى أن الصندوق يدعم الحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير، في لقاء مع برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن كل ما يتردد من تقديرات بشأن القرض الذي تتفاوض مصر حوله، غير صحيح.

وتتفاوض مصر حاليًّا على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي يشمل تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا، إن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وقال وزير المالية: الصندوق لم يتحدث أبدًا عن إلغاء دعم رغيف العيش، ولا إلغاء دعم السلع التموينية، ولا عن إلغاء مبادرات على الإطلاق، الصندوق بمنتهى الأمانة قال أنا بدعّم الحماية الاجتماعية؛ لإن ده مهم جدًّا في ظل الظروف الصعبة، وهو لا يتكلم عن إلغاء المبادرات، وإنما عن إدارة المبادرات، عملية إن أنا أطلع أردد كلام غير دقيق وغير صحيح بيبني حالة غير دقيقة، قد تكون حالة تضر الدولة واستقرارها ومستقبلها.

وعن التقديرات التي تشير إلى أن مصر تُفاوض صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 15 أو 20 مليار دولار، قال الوزير: عمالين يقولوا قرض صندوق النقد 15 مليار و20 مليار، أي كلام.. بصراحة حاجة مانشوفهاش في دول تانية إن ناس تطلع تتكلم بدون علم وبدون معلومة مدققة، وبدون خبرة حقيقية.

وعن أسباب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، لفت معيط إلى أن الهدف الأساسي من الحصول على دعم من صندوق النقد هو إرسال رسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين تشير إلى أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن مصر أحيانًا دخلت في تنفيذ برامج إصلاحية مع صندوق النقد دون طلب تمويل.

وقال معيط: عملنا برنامجين مع صندوق النقد من قبل في 2016 و2020 وأنهيناهم بنجاح، دايمًا لما بتكون الظروف زي اللي بنمر بيها دي، هتلاقي كثيرين من دول العالم بتطلب عمل برامج مع الصندوق، بيبقى زي ما تقول كدة نوع من إرسال إشارات للمجتمع المالي الدولي، والمتعاملين مع مصر ومؤسسات تصنيف وما إلى ذلك، إن إحنا ماشيين في برنامج لتطوير سياساتنا في المجالات الاقتصادية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، والبرنامج ده تم مناقشته مع الصندوق، وتم التوافق عليه، أحيانًا بننفذ البرنامج بدون أي تمويل، الحاجة المهمة في البرامج مع الصندوق هو الإشارات الإيجابية التي يتم إرسالها إلى الأسواق تشير إلى سير الأوضاع الاقتصادية في الاتجاه السليم.