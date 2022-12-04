وزير المالية: صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Thoughts، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» اليوم الأحد، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 4 أعوام.

وتابع أن الاتفاق يتيح قدرة الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة”، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك من خلال مؤسسات التمويل.

وتأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة، وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذي سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، ما ظهر في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد منذ شهر تقريبًا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذي شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.