وزير المالية: صرفنا تعويضات بقيمة 95 مليون جنيه لمتضررى الأمطار

قال الدكتور محمد معيط إن وزارة المالية صرفت تعويضات بقيمة 95 مليون جنيه للأهالى المتضررين من موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف الوزير فى بيان صحفى أن المالية أتاحت مبلغ 70 مليون جنيه لوزارة التضامن لصرف التعويضات اللازمة للأهالى المضارين الذين تهدمت منازلهم.

كما صرفت المالية ٢٥ مليونا لوزارة التضامن أيضًا لصرف تعويضات وإعانات لأهالى سيناء المتضررين من الطقس.

وزير المالية: دعمنا الصحة بملبغ 3.8 مليار جنيه لمواجهة كورونا

فى سياق متصل ، أعلنت وزارة المالية عن دعمها لقطاع الصحة بمبالغ نقدية عاجلة وصلت إلى 3.8 مليار جنيه منذ بداية شهر مارس وحتى الآن وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف معيط فى بيان إن حجم الدعم المالى حاليا يذهب فى تلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات طبية للازمة لمواجهة الفيروس.

كما يتوزع الدعم أيضا على صرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.

وأكد معيط جاهزية الوزارة لتلبية أى تعزيزات مالية بشكل فورى للقطاع الصحى من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها حفاظا على أمن وصحة المواطنين.

الصحة حصلت على 2.5 مليار جنيه من مخصصات المالية

وأتاحت الوزارة مبلغ ٢ مليار و٥٨٣ مليون جنيه لوزارة الصحة حتى الآن وخصصت ٤٢٧ مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية.

كما دبرت الوزارة مبلغ ٦٨٨,٥ مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ، و٥٠ مليون جنيه لمستشفيات جامعة الأزهر، وفقا لتفصيل الوزير .

وأشار معيط إلى أن المنظومة المالية الإلكترونية ساعدت فى تنفيذ الإتاحات والتعزيزات المالية للقطاع الصحى بصورة لحظية ، مما أسهم فى سرعة سداد مستحقات الموردين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية .