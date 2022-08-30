وزير المالية : صادرات مصر من الغاز شهريا في حدود 500 مليون دولار

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن قروض صندوق النقد الدولي تذهب للمشروعات التي تتم في مصر، موضحًا أن آخر برنامج تم الاتفاق عليه مع الصندوق كان في مايو 2021، ومع ذلك تم عمل فائض أولي قدره 100 مليار جنيه.

وأضاف معيط خلال مداخلة عبر الفيديوكونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن الفائض الأولى معناه أن الإيرادات أنفقت على جميع الاحتياجات وحدث فائض بـ 100 مليار جنيه قبل سداد القروض والفوائد.

وتابع معيط أنه قبل 2011 كنا دولة تستخرج غاز طبيعي بيكفي احتياجات الدولة، ونقوم بتصدير جزء متبقي لدينا، مضيفًا: أتذكر أننا كنا بنستورد في حدود 300 مليون دولار غاز شهريا، وكان علينا مستحقات متراكمة لشركات البترول الأجنبية.

استكمل قوله: تحدثنا مع الشركاء الأجانب على أساس صرف مستحقاتهم كانت في حدود من 7-9 مليار دولار، وبدأوا في اكتشافات نتج عنها حقول مثال حقل ظهر وغيره، ونتج عن ذلك عودة الاكتفاء الذاتي من الغاز وتصديره.

وأكد وزير المالية أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي في حدود 500 مليون دولار شهريا ونستهدف زيادة قيمة الصادرات.