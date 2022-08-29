وزير المالية: سيتم تحويل زيادة بدل الصحفيين خلال أيام

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط الإثنين، أنه سيتم تحويل زيادة بدل الصحفيين خلال أيام.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير المالية – على هامش مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، لاستعراض الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال إنه “خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تحويل زيادة بدل الصحفيين، والذي كان قد تم الاتفاق عليه مع نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، والدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء”.

وفي 4 يوليو الماضي، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على زيادة البدل لأعضاء النقابة والعاملين بالمؤسسات القومية.

وصرح رشوان آنذاك بأنه تم التواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تقرير زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية تتناسب مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات مماثلة تخص بقية قطاعات العاملين

وأكد رشوان وقتها أن رئيس الحكومة “استجاب لهذا، ويجري حاليا دراسة نسبة الزيادة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية”.