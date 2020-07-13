وزير المالية : سيتم الإعلان عن آليات وتوقيت وقف إصدار تراخيص لسيارات البنزين والسولار

مشيرا إلى أن كثيرًا من دول العالم وضعت تاريخًا محددًا لوقف إصدار التراخيص للمركبات التي تعمل بالغاز والبنزين.

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج متكامل لتحويل السيارات من العمل بالسولار والبنزين إلى الغاز، ووقف إصدار التراخيص إلا للسيارات التي تعمل بالغاز فقط .

مشيرا إلى أن كثيرًا من دول العالم وضعت تاريخًا محددًا لوقف إصدار التراخيص للمركبات التي تعمل بالغاز والبنزين.

وقال وزير المالية في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد: “فيه كتير من دول العالم حطت تاريخ، وقالت إنه بدءًا من هذا التاريخ مفيش عربيات بنزين أو سولار، هيكون مسموح بالترخيص لها.. وبالتالي المصنعين نفسهم بدأوا ياخدوا إجراءاتهم على هذا الأساس”

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كبرنامج وإطار زمني، وهنتكلم مع المصانع وكل أطراف المنظومة.

وأكد الوزير أن الحكومة تعلمت من تجربة تحويل التاكسي الأبيض للعمل بالغاز التي انطلقت عام 2008.

ولفت إلى أن المبادرة الجديدة سيكون لها كيان مؤسسي مسئول عنها، بينما سيكون هناك أدوار ستتولاها وزارات المالية والبترول والتجارة والصناعة.

وتابع: كمجموعة وزارية كل وزير معاه جزء من المبادرة، يعني مثلًا وزارة التجارة والصناعة معاها جزء التصنيع، وكذلك وزارة البترول معاها مسألة التحول للغاز والتاكد من كفاية محطات التموين، وقطاع البنوك هيبقى معانا وشركات التأمين والمصانع.. هي منظومة كاملة متكاملة.

وكشف الوزير أن المالية ستحدد قيمة الدعم اللازم توفيره لتحويل السيارات من السولار والبنزين إلى الغاز.

وقال معيط : أنا كوزير مالية هسعى إلى توفير التمويل بدون فوائد أو بأقل تكلفة ممكنة.. العملية هتكون متوقفة على المستهدف من تحويل السيارات.. ممكن في السنة الأولى المالية تضخ من 2-3 مليارات جنيه حسب قدرة المصانع وطاقتها لتحويل السيارات.

وأضاف: سيكون هناك كيان مؤسسي يدير هذه المبادرة.. وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشارك بدور كبير.



السيسي : من حق الدولة عدم إصدار تراخيص جديدة إلا لسيارات الغاز

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال افتتاح مرحلة جديدة من مشروع تطوير العشوائية “الأسمرات 3″ إن للدولة حقًا في تنظيم شئون حياة شعبها بشكل يوفر من نفقاته، ويحافظ على البيئة، مؤكدًا أنه من حق الدولة إصدار قرارات تقضي بعدم منح تراخيص جديدة للسيارات إلا لتلك التي تعمل بالغاز.

وطالب الرئيس من الحكومة والبنوك بذل مجهود إضافي لجذب مختلف شرائح المجتمع لإنجاح المبادرات الخاصة بتوفير السلع بأسعار منخفضة، وكذلك مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من البنزين، ما يوفر على المواطنين نحو نصف نفقات الوقود، وكذلك الحفاظ على البيئة، واستغلال الموارد المتاحة والمتوافرة في مصر من الغاز الطبيعي.

وقال الرئيس: خلال اليومين تلاتة القادمين من خلال وسائل الاعلام المختلفة لا بد من إلقاء الضوء على مبادرات تحفيز شراء السلع وتخفيض أسعارها بنسبة 20% أو بالنسبة لتحويل المركبات من البنزين إلى الغاز.. مبادرات إحلال المركبات مش بتمس طبقات محدودي الدخل فقط.”.

وأضاف: “قولنا نتجاوز شوية ونتكلم عن طبقات متوسطة لديها سيارات قديمة.. بنقوله هنقدر نساعدك أنك تاخد قرض بأقل تكلفة ما أمكن.. بس خلي بالك يا ريت العربية دي تكون مجهزة بالغاز، لأن ده بيوفرلك نصف تكاليف الوقود المستخدم.

وأشار الرئيس إلى أن مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز لا تقتصر على تلك التي مر على عمرها 20 عامًا، وإنما يمكن أن تشمل أي سيارة تعمل بالبنزين، سواء كانت ملاكي أو ميكروباص أو تاكسي.

وتابع الرئيس السيسي: المفروض كدولة علشان نقدر ننجح في المبادرات دي ونحقق الأرقام المستهدفة.. ده اللي بطلبه من الحكومة ومن البنوك.. الفايدة المنخفضة مش كفاية.. بتتكلموا عن إن مليون مركبة تتحول من بنزين لغاز تتكلف 8 مليارات جنيه.. يا دكتور محمد معيط انت بتخاف على الفلوس أوي .. بتخاف على الفلوس أوي بصراحة.

وأضاف الرئيس السيسي: انا النهاردة اتصور وزارة الداخلية وهي بترخص العربيات … لما نيجي نقول ان احنا لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز.. ده من حقنا كدولة نعمل كدة .. من حقنا كدولة نعمل كدة بتنظم شئون حياة شعبها وبتخلي بالها من شعبها ومن إنفاقه.. فنقول اعتبارا من كذا.. الحاجات دي ممكن نكون اتكلمنا فيها في الجلسات المغلقة لكن انا بوصلها للناس.

وتابع الرئيس: الإجراء ده أنا هعمله.. ان انا هاجي أقول ان العربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز.. من حقنا كدولة إننا ننظم لشعبنا ونوفر له ونحافظ على البيئة بتاعتنا وكمان الموارد اللي موجودة ومتوفرة عندنا تستخد