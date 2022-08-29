وزير المالية : سداد 190.5 مليار جنيه للمعاشات العام المالي الحالي

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن العام المالي الماضي شهد زيادة في دعم السلع التموينية بنحو 17% لتصل إلى 97 مليار جنيه.

وأشار معيط إلى أنه تمت زيادة قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، بنحو 70%، خلال الفترة من 2018 حتى 2022، ومن المقرر أن تسدِّد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 190.5 مليار جنيه للمعاشات، بمعدل نمو سنوي 5.9%.

وقال إنه تم تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات، خلال 38 شهرًا، لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات، كما تمّت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

ولفت إلى أنه بدءًا من سبتمبر المقبل ستتم زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويًّا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة شهرية أكثر من 900 مليون جنيه، بإجمالي يصل إلى 5.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد، اليوم، بمقر وزارة المالية استعرض خلاله الوزير المؤشرات المالية للعام المالي الماضي.