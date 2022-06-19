وزير المالية: زيادة مخصصات الاستثمارات العامة 9.6% بموازنة 2022-2023

قال دكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الجديد 2022/ 2023 بنسبة 9.6% إلى 376.5 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالي.

بهدف زيادة الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل

وأكد ان ذلك يأتي بهدف زيادة الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد في استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الري، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع “رؤية مصر 2030”.

ولفت إلى أن إجمالي إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ 5.7 تريليون جنيه، إذ يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية 2.6 تريليون جنيه لـ 59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربي.