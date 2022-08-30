وزير المالية : رفع كافة الغرامات على السلع في الموانئ المصرية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم التنسيق مع وزارات الصناعة والنقل والبنك المركزي للتنفيذ الفوري بشأن وقف تحصيل الغرامات الجمركية على السلع في الموانئ المصرية.

وأضاف معيط، خلال مداخلة عبر الفيديوكونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أنه تم رفع كافة الغرامات وتخفيض أرضية السلع في الموانئ، ونقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات.

كانت قرارات وزارة المالية الصادرة اليوم، قد تصمنت الإفراج عن السلع الإستراتيجية والأساسية؛ من بينها الحبوب والبقوليات والمواد الغذائية، وكذلك البن والشاي والسكر وغيرها.

بخلاف المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في القطاع الصناعي والإنتاجي، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد قال إنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات من خلال «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.