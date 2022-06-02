وزير المالية: رفع سعر الفائدة يحمل الموازنة أعباء 60 مليار جنيه للعام المقبل

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، ان رفع سعر الفايدة يحمل الموازنة أعباء إضافية بواقع 8 مليارات جنيه حتي نهاية يونيو الجاري، فيما يتوقع أن تتحمل الموازنة الجديدة أعباء إضافية بواقع 60 مليار جنيه للعام المالي الجديد نتيجة رفع أسعار الفائدة وتأثيرها علي الموازنة العامة للعامة.

وأكد وزير المالية، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في شرم الشيخ، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض جديد لازال جارية، مؤكدا أنه لم يتم تحديد قيمة القرض وتفاصيل الإجراءات بشان البرنامج المرتبط بالقرض.

وتابع أن اللقاء الأخير بمسئولي بنك أبوظبي الأول، يأتى في إطار التعاون المشترك مع البنك و ضمن استعدادات مصر لإصدار الصكوك السيادية.

وأضاف أن رفع سعر الدولار الجمركي، يتم العمل به وفق معدلات سعر الدولار المعلنه بالبنك المركزي، والبالغة 18.64 جنيه لكل دولار، موضحا أن مؤشرات الاقتصاد المصري في تحسن.