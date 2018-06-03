وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه العام المقبل

ياسمين فواز أكد وزير المالية، عمرو الجارحى، أن قطاعى البترول والكهرباء فى تحسن مستمر فى السنوات الأخيرة، وقال أن الهيئات الاقتصادية الخاسرة 2 أو 3 هيئات، وأن هناك الكثير من الهيئات الرابحة منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف…

ياسمين فواز

أكد وزير المالية، عمرو الجارحى، أن قطاعى البترول والكهرباء فى تحسن مستمر فى السنوات الأخيرة، وقال أن الهيئات الاقتصادية الخاسرة 2 أو 3 هيئات، وأن هناك الكثير من الهيئات الرابحة منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 201- /2019، أن «الموروث ثقيل جدا فى الهيئة الوطنية للإعلام وحجم الأجور كبير مقارنة بالإيرادات، والدولة تدعمها كما تدعم السكة الحديد، ولدينا مشكلتين كبيرتين فى الهيئتين يجب التعامل معهم بجدية».

وأوضح رفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل خلال العام المالى الجديد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة، وبشأن مطالب تطبيق الضرائب التصاعدية قال الجارحي «إن الضرائب التصاعدية موجودة بالفعل»، مشيرا إلى ضرائب كسب العمل، وأن حد الإعفاء الحالى 7200 جنيه، وأن الشريحة الأولى يطبق عليها خصم 80%، وخصم على الشريحة الثانية 40%، أما الشريحة الثالثة فالخصم نسبته 5%.