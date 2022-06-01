وزير المالية: خيار وقف المشروعات القومية لم يطرح لأن تنفيذه سينتج عنه تسريح العمالة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن خيار وقف المشروعات القومية لم يطرح لأن تنفيذه سينتج عنه تسريح العمالة مما يتسبب في أزمة اجتماعية كبيرة،

جاء ذلك خلال استضافة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء ، الدكتور معيط في ندوة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2022 / 2023،.

جاء ذلك في إطار تعزيز اللقاءات الدورية التي يعقدها الحزب، بمقر الأمانة العامة، بحضور وزراء الحكومة لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب، وتعريف الشارع بكل الحقائق حول مختلف القضايا والملفات.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيب من المهندس أشرف رشاد، وجه خلالها الشكر إلى الوزير لحرصه على المشاركة وتعزيز التفاعل مع نواب وقيادات الحزب، ثم أكد استمرار نهج الحزب في عقد مثل هذه اللقاءات مع أعضاء السلطة التنفيذية لاستيضاح الحقائق وتبادل النقاشات.

ومن جانبه أكد وزير المالية في مستهل حديثه، أن الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم والتغلب على كافة التحديات والأزمات، وأن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في النهوض باقتصادها الوطني إلا أن جاءت أزمة كورونا.

وزير المالية: الأزمة الروسية الاوكرانية أحدثت حالة كبيرة من التضخم أثرت بالسلب على دول العالم بلا استثناء

وأوضح وزير المالية ، أن الأزمة الروسية الاوكرانية أحدثت حالة كبيرة من التضخم أثرت بالسلب على جميع دول العالم بلا استثناء، ما يستدعي هنا في مصر مزيد من التكاتف وتوحيد الجهود للقدرة على المواجهة.

وتناول الوزير خطوات الدولة في دعم المزارع ورفع سعر توريد القمح لتشجيع المزارعين وتأمين الأمن القومي الغذائي، والحديث عن المشروعات القومية وما تمثله من كنز حقيقي في توفير الالاف من فرص العمل ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن خيار وقف المشروعات القومية لم يطرح لأن تنفيذه سينتج عنه تسريح العمالة مما يتسبب في أزمة اجتماعية كبيرة، ولذلك تسبب في زيادة أعباء الدين من اجل استكمال المشروعات وبناء مصرنا الحديثة.

وفي نهاية كلمته قدم الوزير عرضًا تفصيليًا عن مشروع الموازنة ومستهدفاتها ومستهدفات الدين العام، وملف المرتبات والأجور.

وقام كلًا من النائبين أحمد سمير وحسام الخولي بالحديث حول بعض الأمور المتعلقة بالموازنة وكذلك توجيه بعض التساؤلات حول بعض القضايا.

تم فتح الباب أمام مداخلات وتساؤلات النواب حول مشروع الموازنة وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات المختلفة.