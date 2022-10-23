وزير المالية: خطة الدولة خلال الـ 5 سنوات القادمة الوصول إلى 4% في عجز الموازنة بدلا من 6.1% حاليًا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال الـ42 عاما مضت، المؤشرات المالية العامة للدولة منها على سبيل المثال عجز الموازنة المالية من 1980/ 1981 وحتى 2020/ 2021، وجد فيها 5 سنوات كان بها عجز أقل من 5%، وعامي 93/ 94 تم عمل فائض كلي في الموازنة، وكان ذلك بتأثير حرب الخليج وإسقاط الديون.

وأضاف معيط خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، كان أقصى رقم تم الوصول إليه 13.8% بمتوسط 7.9 عجز موازنة، وهو مؤشر يفيدنا أن عجز الموزانة مرتبط بسياسات وظروف محلية وخارجية.

وأكد وزير المالية، أن خطط الدولة على مدار 5 سنوات قادمة حتى 2026/ 2027، الوصول من مستوى الحالي 6.1% إلى 4% في عجز الموازنة، وهو ما لم تشهده مصر على مدار الـ42 عاما مضت، والتحرك في عمل فائض أولي 2.3 على العام المالي 2026/ 2027.

وأضاف معيط، أن آخر بيانات صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن مستوى العجز على مستوي الدول المتقدمة 3.7%، والناشئة 5.4%، ومصر بين الـ20 دولة 6.1% منها الصين والمغرب وجنوب أفريقيا واليونان.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، تحت عنوان : السياسات المالية والدين العام، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.