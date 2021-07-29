وزير المالية: حصيلة الضرائب ارتفعت 12.8% والنمو السنوي للإيرادات ارتفع 12.2%

قال وزير المالية إن الموازنة العامة، حققت خلال العام المالي 2020/2021، مؤشرات مالية أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالي السابق له

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 12.2%، وكذلك حصيلة الضرائب بحوالي 12.8%.

جاء ذلك خلال استعراضه النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم.

وأوضح أن ذلك حدث نتيجة إجراءات الميكنة التي تم تطبيقها، وإجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية.

وأضاف أنه في المقابل معدل النمو السنوي للمصروفات سجل 9% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير؛ التي تم توجيهها لأهداف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتحسين البنية التحتية والتوسع في استثمارات قطاعي الصحة والتعليم.

وقال وزير المالية إن الموازنة العامة، حققت خلال العام المالي 2020/2021، مؤشرات مالية أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالي السابق له، حيث انخفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ8.0 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق له”.