وزير المالية : حجم الصادرات المصرية للصين بلغت 385 مليون دولار حتى نهاية الشهر الماضي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن حجم الصادرات المصرية للصين بلغت 385 مليون دولار، فيما وصلت فاتورة الاستيراد 14.6 مليار دولار، منذ بداية العام وحتي الشهر الماضي.

وأضاف “معيط”، خلال فعاليات إطلاق مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينين، أن العلاقات المصرية الصينية تاريخية، إذ بلغ تمويلات بنك التنمية الصيني لمؤسسات المصرية 1.4 مليار دولار منهم 900 مليون دولار للبنك المركزي المصري.

وتابع أن تأسيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين تأتي كخطوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والدوائية.

وذكر وزير المالية، أن الصين ضخت تمويلات بقيمة 210 مليون دولار في ديسمبر 2017 لتمويل 11 مشروع في الطاقة الشمسية في مصر.