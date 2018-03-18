وزير المالية: جولة ترويجية لسندات اليورو فى إنجلترا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا

■ طرح سندات بقيمة 1.5 مليار بآجال 8 و12 سنة ■ ركزنا على أوروبا باعتبارها أكبر شريك تجارى مها أبوودنكشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن الدول التى تستهدفها الحكومة لترويج الطرح المرتقب لسندات اليورو، وقال - فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن الجولة الترويجية، ستشمل إنجلترا، وس

■ طرح سندات بقيمة 1.5 مليار بآجال 8 و12 سنة

■ ركزنا على أوروبا باعتبارها أكبر شريك تجارى



مها أبوودن

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن الدول التى تستهدفها الحكومة لترويج الطرح المرتقب لسندات اليورو، وقال – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن الجولة الترويجية، ستشمل إنجلترا، وسويسرا، وإيطاليا، وألمانيا.

يشار إلى أن «المالية» قد بدأت الأسبوع الماضى، الإجراءات التنفيذية، لطرح شريحة من سندات اليورو فى الأسواق الدولية، باختيار تحالف بنوك الاستثمار الذى سيدير الطرح، وضم التحالف «دويتش»، و«بى إن بى باريبا»، والإسكندرية «سان باولو»، و«ستاندارد شارترد»، كما سيتم الاستعانة بخدمات المستشار القانونى المحلى «التميمى ومشاركوه»، والمستشار القانونى الدولى (Dechert).

وأكد «الجارحى» أن الوزارة تستهدف طرح سندات بقيمة 1.5مليار يورو، بآجال 8 و12سنة، مشيرا إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على البورصة التى سيتم الطرح فيها.

وكانت “المالية” قد طرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج، الشهر الماضى، فى إطار خطتها لتمويل الفجوة التمويلية عبر مصادر متنوعة.

وقال الوزير إن الاتحاد الأوروبى، هو الشريك التجارى الأكبر لمصر، مشيرا إلى أن توجه الحكومة نحو إجراء الطرح الأول لسندات اليورو فى التاريخ، كان نابعا من فكرة تنويع مصادر التمويل، عبر استغلال الأسواق الخاصة بالشريك التجارى الأكبر.

وأوضح أن الجولة الترويجية، ستستهدف شريحة من صناديق الاستثمار المتخصصة فى سندات اليورو، مشيرا إلى أن موعد الطرح سيكون خلال شهر أبريل المقبل، ولم يتحدد بعد التاريخ بالتحديد.

يشار إلى أن «المالية» طرحت خلال العام الماضى، شريحتين من السندات الدولية المقومة بالدولار، بلغت قيمتهما الإجمالية 7 مليارات دولار.

وتضمنت نشرة طرح الشريحة الأخيرة من السندات، موافقة الحكومة على اصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار، وشرحا مفصلا للحالة الاقتصادية المصرية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى فى إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ويشتمل برنامج الإصلاح الاقتصادى، على عدد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، مرتين خلال عامى 2017،2016، فضلا عن عدد من الإصلاحات الضريبية، وعلى رأسها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.