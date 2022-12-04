وزير المالية : جاهزون لطروحات جديدة بالقطاعين المصرفي والبترولي بحلول مارس 2023

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة جاهزة لإطلاق طروحات حكومية جديدة في البورصة بحلول مارس 2023، في قطاعات مختلفة أبرزها المصرفي والبترولي والبتروكيماويات والتأمين.

وأضاف معيط أنه تم طرح ثلاثة طروحات حكومية هي “الشرقية للدخان” و”أبوقير للأسمدة” و”إي فاينانس”.

وافتتح قبل قليل وزير المالية الدكتور محمد معيط مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts” والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» اليوم وغدا بمشاركة 44 متحدثًا فى الجلسات والكلمات الافتتاحية.

يذكر أن النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».