وزير المالية: جار التنسيق مع 5 وزارات طرح مبادرات جديدة في العام المالي المقبل

كان الرئيس السيسي قد اجتمع بوزير المالية مؤخرا لمتابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019/2020.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020 – 2021، الجاري إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، سوف تُترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ليستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.

وأضاف وزير المالية في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية التي مازالت تحظى بإشادات دولية وتُسهم بشكل مباشر في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القري الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات.

تنسيق مع التعليم والصحة والنقل لطرح مبادرات جديدة

ولفت إلى أنه يجري التنسيق حاليًا مع المسؤولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة فى العام المالي المقبل لتُعَّظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية.

وأيضا تحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعى الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذى يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وكان الرئيس السيسي قد اجتمع بوزير المالية مؤخرا لمتابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019/2020.

ووجه السيسي في هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، مشدداً سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.