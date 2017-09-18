وزير المالية :توقيت رفع الدعم تم بناء على توجيهات الرئيس‎

هاجر عمران قال عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الاثنين، إن توقيت اتخاذ الحكومة القرارات الخاصة برفع الدعم تم بناء على توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى امتلاك الشجاعة والرؤية لتنفيذ قرارات بهذه الصعوبة. جاء ذلك ردا…

هاجر عمران

قال عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الاثنين، إن توقيت اتخاذ الحكومة القرارات الخاصة برفع الدعم تم بناء على توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى امتلاك الشجاعة والرؤية لتنفيذ قرارات بهذه الصعوبة.

جاء ذلك ردا من الوزير على سؤال وجهه له ريتشارد بانكس مستشار تحرير يورومنى، بشأن الأسباب التى جعلت الحكومة تتخذ قرار رفع الدعم فى هذا التوقيت رغم أن الحكومات السابقة جميعها تحدثت عن هذا الأمر، ولكنها لم تنفذه واعتاد جمهور مؤتمر يورومنى على سماعه كل عام خلال جلسات المؤتمر.

وأضاف الجارحى أن التعامل مع الدعم يلاقى مشكلة تاريخية خاصة بخوف الشعب، ولكن النظام السابق كان غير عادل، وبالتالى تحتم توجيهه إلى الفئات التى تستحقه.

وتابع من الأفضل توجيه الدعم نقديا إلى جانب العمل على مشروع تكافل وكرامة.

واأضاف الجارحى أن الشهور الماضية شهدت قرارات مهمة مثل اتفاقية صندوق النقد وقوانين القيمة المضافة والاستثمار و التراخيص الصناعية.



و لفت إلى أن السلطات الآن لا تستهدف سعر معين للعملة، ولكنها تعتمد فى ذلك على أداء الاقتصاد.

وشدد على سعى الحكومة لإنشاء قواعد أساسية لانطلاق القطاع الصناعى وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن رقم الصادرات متواضع إذا ما تمت مقارنته بصادرات دول شبيهة مثل تركيا و جنوب إفريقيا.