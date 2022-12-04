وزير المالية: توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.7% في عام 2023

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة ومجموعة من الأزمات والتحديات والتى عصفت باقتصادات الدول النامية والناشئة ويعاني من تبعاتها المواطنون والمستثمرون ورجال الأعمال بالإضافة إلى الحكومات.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Thoughts، والذي تنظمه شركة «المال جى تى إم» اليوم وغدا، أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام الماضي إلى 3.2% هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض مرة أخرى ليصل إلى 2.7% في عام 2023.

ولفت إلى أن هذا التباطؤ يمثل أدني أنماط النمو منذ عام 2001، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن هناك توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام المقبل، منوها بأنه لن نتمكن من تجاوز تلك التحديات سوي بالتكاتف والتعاون.

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريبا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذى شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.