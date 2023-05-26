وزير المالية: تمويل صفقات هيئة السلع التموينية بتسهيلات (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية يتم تمويل صفقات شراء القمح بتسهيلات تمويلية، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعة ما تم نشره على بعض المواقع الاعلامية بشأن تأخير صرف مستحقات القمح، مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أنه يتم تمويل تلك الصفقات خلال 6 أشهر و9 أشهر، موضحًا أنه في ظل الظروف الحالية يتم عمل عدالة التوزيع، من حيث إعادة توزيع الإيرادات وزيادة المستفيدين من البطاقة التموينية والقيمة المالية التي يتم صرفها لهم.

وتابع “معيط” أنه عند زيادة بعض الرسوم على السلع الترفيهية والخدمات نجد الناس منزعجة وزعلانه، قائلًا: الناس بتصرف آلاف الجنيهات على حفلات الساحل ولو قلت هتدفع 5 جنيه زيادة للدولة الناس تزعل.

وأوضح معيط أن سلعة البن ستزيد 10%، وهي من ضمن قائمة بعض السلع والخدمات التي ستشهد زيادة في الاسعار لتنمية موارد الدولة.